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14 августа, 11:07

Политика

Минобороны России пообещало украинским военным "заморозку" грядущей зимой

Фото: MAX/"Минобороны России"

Министерство обороны России опубликовало сообщение с обещанием украинским военным "заморозки" предстоящей зимой. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию ведомства в МАХ.

Сообщение сопровождается изображением трех ударных беспилотников "Герань-4 Сикер" с фразой "Как снег на голову".

В ночь на 14 августа Вооруженные силы России провели серию ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. В частности, была атакована железнодорожная станция в порту Измаил, задействованная в логистике военных грузов и ГСМ для нужд ВСУ.

Кроме того, в акватории Черного моря были выведены из строя два морских буксира противника. Также российская авиация применила авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по местам дислокации 57-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ в Харьковской области.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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