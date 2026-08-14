На Ярославском направлении МЖД задерживались электрички из-за упавшего на пути дерева

Фото: ТАСС/Михаил Жбанков

Электрички на Ярославском направлении МЖД утром 14 августа задержались из-за дерева, упавшего на железнодорожную инфраструктуру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Московскую железную дорогу (МЖД).

Движение было осложнено на перегоне Хотьково — Софрино. Как сообщается, дерево упало около 10:03 из-за сильного ветра. Из-за этого поезд № 6221 Сергиев Посад – Москва был вынужден остановиться.

На место происшествия направили железнодорожную бригаду. Пока специалисты устраняли последствия, по соседнему пути организовали реверсивное движение, из-за чего задержались несколько поездов в сторону Москвы и области. В МЖД принесли извинения в связи со сложившейся ситуацией.

"В 11:00 движение возобновили в штатном режиме", – сказал собеседник агентства.

Ранее на Павелецком направлении МЖД задерживались несколько поездов из-за инцидента на станции Коломенское. Утром состав № 6512 остановился после того, как локомотивная бригада обнаружила посторонних на крыше электропоезда и предприняла плавное торможение, чтобы избежать травм.

Кроме того, на той же станции электричка совершила вынужденную остановку для оказания медпомощи пассажиру, из-за чего два пригородных поезда задержали на 28 и 25 минут.