Движение на Кольцевой линии московского метро ввели в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на Кольцевой линии столичного метро введено в график. Об этом сообщает Дептранс Москвы в MAX.

Ранее на кольцевой ветке были временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке. Уточнялось, что причиной этого стал человек на путях.

Похожий инцидент произошел на станции "Войковская" Замоскворецкой линии метро в конце июля. Тогда машинисту поезда пришлось применить экстренное торможение. Попавшего на рельсы человека оперативно подняли на платформу.

До этого на станции "Красносельская" пассажир упал на пути, засмотревшись в экран телефона. С мужчиной провели профилактическую беседу, а также оштрафовали на 20 тысяч рублей.