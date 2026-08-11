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11 августа, 14:39

Происшествия

В Твери пьяный мужчина напал с доской на прохожего и байкеров

Фото: МАХ/"Полиция 69"

В Твери нетрезвый 29-летний местный житель с деревянной доской напал на прохожего и мотоциклистов. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

По данным следствия, инцидент произошел на бульваре Гусева и конфликт спровоцировал сам задержанный. Гуляя с девушкой, он предложил двум случайным встречным выяснить отношения на кулаках. Вызов принял 50-летний мужчина, который ударил зачинщика в челюсть. После этого инициатор драки вместе со спутницей ушел.

Однако, как установила полиция, злоумышленник нашел на земле деревянную доску и вернулся, чтобы нанести обидчику удар с размаху. Затем он принялся угрожать оказавшимся поблизости байкерам, вынудив их разбежаться.

От полученного удара 50-летний пострадавший потерял сознание. С тяжелыми травмами его экстренно госпитализировали, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Нападавшего задержали оперативники. В отношении него возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее столичный суд арестовал 10 мигрантов на 15 суток после массовой драки на стройплощадке. Ситуация произошла в районе Строгино. Между рабочими начался бытовой конфликт, который затем перерос в потасовку. В отношении иностранных граждан составили административные протоколы о мелком хулиганстве.

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