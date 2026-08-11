В Твери пьяный мужчина напал с доской на прохожего и байкеров

Фото: МАХ/"Полиция 69"

В Твери нетрезвый 29-летний местный житель с деревянной доской напал на прохожего и мотоциклистов. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

По данным следствия, инцидент произошел на бульваре Гусева и конфликт спровоцировал сам задержанный. Гуляя с девушкой, он предложил двум случайным встречным выяснить отношения на кулаках. Вызов принял 50-летний мужчина, который ударил зачинщика в челюсть. После этого инициатор драки вместе со спутницей ушел.

Однако, как установила полиция, злоумышленник нашел на земле деревянную доску и вернулся, чтобы нанести обидчику удар с размаху. Затем он принялся угрожать оказавшимся поблизости байкерам, вынудив их разбежаться.

От полученного удара 50-летний пострадавший потерял сознание. С тяжелыми травмами его экстренно госпитализировали, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Нападавшего задержали оперативники. В отношении него возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

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