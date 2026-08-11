Часть энергоблоков крупнейшей АЭС во Франции остановили из-за медуз

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Французская энергетическая компания EDF остановила три реактора АЭС "Гравлин" на севере Франции из-за массового скопления медуз в системах фильтрации. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Задействованы предусмотренные меры безопасности в связи с массовым наплывом медуз", – говорится в сообщении.

Три энергоблока остановились автоматически, а мощность четвертого была понижена. При этом всего на станции шесть реакторов: пятый остановлен ранее для планового техобслуживания, шестой продолжает работу.

Известно, что АЭС уже сталкивалась с аналогичной проблемой год назад – тогда из-за медуз автоматически остановились четыре реактора. По данным телеканала BFMTV, размножению медуз способствуют повышение температуры океана и чрезмерный вылов рыбы.

Кроме того, данный инцидент произошел на фоне рекордного сокращения производства электроэнергии на французских АЭС из-за жары и засухи.

Ранее медузу-хищника из Амазонки, которая входит в список 100 инвазивных видов России, впервые обнаружили в акватории Астраханской области. По мнению ученых, эти медузы могли попасть в Каспийское море с естественным дрейфом вниз по течению Волги, балластными водами судов или с миграцией через водоплавающих птиц.