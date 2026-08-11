Бригады Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за ливня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Бригады ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах столицы из-за ливня, сообщила пресс-служба предприятия.

Специалисты обеспечивают пропуск дождевой воды в городскую водосточную сеть. При необходимости они открывают решетки водоприемных колодцев для увеличения пропускной способности. В низинах в полной готовности находятся мощные насосные установки.

По данным ЦОДД, загруженность столичных дорог оценивается в 5 баллов. Из-за непогоды может снижаться средняя скорость потока. Интенсивное движение наблюдается на внутренней стороне ТТК в районе Новорижской эстакады, на внешней стороне МКАД в районе Носовихинского шоссе и на внешней стороне ТТК в районе Волгоградского проспекта.

"Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, следите за дорожной ситуацией и будьте внимательны за рулем", – призвали в Дептрансе.

В управлении МЧС России по Москве горожан призвали парковаться в безопасных местах, обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными за рулем и не оставлять детей без присмотра. В случае необходимости граждане могут позвонить по номерам 101 или 112, а также единому телефону доверия ведомства 8 (495) 637-31-01.

Дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду обрушились на Москву вечером 11 августа. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 22:00.

В связи с грозой и сильным ветром в Московском регионе продлили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о грозе будет действовать до 21:00 11 августа, а о ветре – с 09:00 до 21:00 12-го числа. Местами порывы могут достигнуть 17 метров в секунду.