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11 августа, 20:18

Транспорт

"Иволга" совершила тестовую поездку без пассажиров из Москвы в Тулу

Фото: пресс-служба транспортного комплекса Москвы

Современный электропоезд "Иволга" успешно совершил тестовую поездку без пассажиров из Москвы в Тулу. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Тестовые поездки проводятся в рамках развития проекта Центрального транспортного узла (ЦТУ) по поручению Сергея Собянина. Они являются обязательным этапом перед полноценным запуском: все составы проходят их до начала пассажирских перевозок, чтобы проверить исправность всех систем.

На маршруте Москва – Тула и в обратном направлении эксперты оценили реальные интервалы движения между остановками, особенности прохождения составом мостовых и путепроводных сооружений, функционирование тяговых энергосистем, предельную скорость поезда, а также общую готовность железнодорожного полотна к эксплуатации скоростных поездов "Иволга".

"Развитие пригородного железнодорожного сообщения и обновление подвижного состава – одни из ключевых задач, которые поставил президент России Владимир Путин в рамках состоявшегося недавно заседания Госсовета. Столица участвует в масштабной программе развития ЦТУ. <...> Одна из главных целей проекта – улучшить качество пригородных железнодорожных перевозок", – сказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он добавил, что за время поездки в Тулу и обратно "Иволга" прошла более 300 километров. По его словам, это современный и комфортный электропоезд, который уже успешно зарекомендовал себя на МЦД.

Ранее мэр Москвы заявил, что МЦД планируется продлить до Тульской, Владимирской и Ярославской областей. Градоначальник назвал эти планы реальными и уточнил, что они осуществляются совместно с правительством России. Цель – обеспечить комфортные поездки как в Москву, так и в регионы с понятными расписанием и временем в пути.

Жители Москвы и соседних регионов смогут быстрее добираться благодаря поездам "Иволга"

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