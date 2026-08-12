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12 августа, 09:16

Город

Москва выставила на торги 16 помещений для бизнеса на улице Авиаторов

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Столичные власти выставили на торги 16 коммерческих помещений в районе Солнцево. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Объекты площадью от 111,3 до 148,3 квадратного метра расположены по адресу улица Авиаторов, дом 5 и дом 5, корпуса 1, 2, 3, 4, 6. Недалеко находится станция "Солнцево" столичного метрополитена.

По словам Пуртова, помещения подойдут для открытия магазинов, кафе, медцентров или спортивных студий. Все они расположены на первых этажах жилых домов.

Заявки от предпринимателей принимаются с 17 августа по 29 сентября в зависимости от лота. Сами торги пройдут с 26 августа до 8 октября. Для участия необходимо зарегистрироваться на электронной площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее в столице выставили на аукционы два коммерческих помещения на улице Лобачевского. Их площадь составляет 203,6 и 273,7 "квадрата". Подать заявку можно до 17 августа, а торги пройдут 25-го числа.

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