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05 августа, 08:14

Город

Москва выставила на торги 11 помещений в Западном Дегунине

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Московские власти выставили на торги 11 помещений для бизнеса в районе Западное Дегунино. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Размещение бизнеса на первых этажах жилых комплексов может способствовать стабильному спросу за счет высокой проходимости. Сейчас на городских торгах доступно 11 коммерческих помещений в Западном Дегунине, расположенных в новых многоквартирных домах на Базовской улице", – рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

Помещения находятся по адресам Базовская улица, дом 15, корпуса 2, 3, 7, 10 и 11. Площадь объектов составляет от 126,8 до 226,2 квадратного метра. В них можно будет открыть пункты выдачи заказов, магазины, фитнес-студии, салоны красоты или заведения общественного питания.

Заявки на участие в торгах можно подать с 13 по 31 августа. Аукционы проведут с 25 августа по 9 сентября на электронной площадке "Росэлторг".

Ранее город выставил на торги два помещения свободного назначения в Пресненском районе Москвы. Они располагаются по адресам Мантулинская улица, дома 10 и 12. Их площадь составляет 180,7 и 346,4 квадратного метра. Один из объектов находится на первом этаже здания, а другой – в подвале.

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