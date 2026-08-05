Врач Григорьева: при выборе ранца важно обратить внимание на ортопедическую спинку

Фото: 123RF.com/serezniy

Вес портфеля первоклассника не должен превышать 1,5 килограмма. Об этом сообщила заведующая отделением детской ортопедической реабилитации Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Наталья Григорьева в беседе с ТАСС.

Она отметила, что при выборе ранца важно обратить внимание на ортопедическую спинку, которая необходима ученикам начальных классов, так как мышечный корсет еще не сформирован. Между спинкой ранца и спиной школьника должно оставаться небольшое пространство для циркуляции воздуха, чтобы ребенок не потел.

Также стоит выбирать ранцы с регулируемой длиной лямок и застежкой-перетяжкой на груди – это поможет распределить нагрузку и предотвратит сползание лямок. Перед покупкой врач советует примерить изделие с чем-то тяжелым внутри и подтянуть ремни по спинке, чтобы убедиться, что ребенку удобно.

Рюкзак должен соответствовать росту и комплекции школьника: находиться не выше плеч и не ниже коленей. Кроме того, не следует носить ранец на одной лямке, так как это приводит к неравномерной нагрузке и может вызвать проблемы с осанкой.

Григорьева подчеркнула, что структурные ортопедические заболевания позвоночника имеют более глубокие причины и не развиваются из-за ношения "неправильного" рюкзака, однако при имеющихся заболеваниях это может усугубить их течение. У здоровых детей неправильное ношение рюкзака и "кривая" посадка за партой могут вызывать раннее утомление асимметрично перегруженных мышц и нарушение статики.

Специалист также напомнила, что ранец должен иметь светоотражающие элементы. Если их нет, родителям стоит прикрепить их самостоятельно, чтобы ребенка было хорошо видно в темноте.

Ранее сообщалось, что в текущем году сборы первоклассника обойдутся семье в среднем в 30–50 тысяч рублей. Базовый набор включает школьную и спортивную форму, обувь, рюкзак, пенал, ручки, карандаши, тетради и канцелярские принадлежности.

Самой затратной частью считается одежда и обувь, на которые приходится 50–60% расходов. В частности, для мальчика комплект формы может обойтись в 6–11 тысяч рублей, для девочки – 9–15 тысяч рублей, включая аксессуары.

