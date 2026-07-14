ФАС предложила ряду сетей ограничить цены и наценки на школьные товары

Фото: depositphotos/5seconds​

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с предложением ограничить цены и наценки на школьные товары для ряда торговых сетей. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ФАС напомнила продавцам о необходимости соблюдения добросовестных рыночных принципов в период повышенного спроса, рекомендовав провести переоценку популярных учебных товаров.

Список затронутых компаний включает 18 ретейлеров, среди которых "Детский мир", "Читай-город", "Леонардо", "Офисмаг", "Комус", "Метро", "Стокманн", "Лента", "Ашан", "О'Кей" и "Магнит".

В 2026 году сборы первоклассника обойдутся семье в среднем в 30–50 тысяч рублей, рассказывала ранее финансовый консультант Анна Тюрнева. По ее словам, базовый набор включает школьную и спортивную формы, обувь, рюкзак и канцелярские принадлежности.

Основные расходы приходятся на одежду и обувь – 50–60% бюджета. В связи с этим эксперт рекомендовала не переплачивать за модные коллекции, известных персонажей или бренд, так как это никак не скажется на качестве учебы.