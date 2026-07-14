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14 июля, 17:04

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THR: Paramount Pictures получила права на экранизацию "Кошмара на улице Вязов"

Paramount Pictures получила права на экранизацию "Кошмара на улице Вязов"

Фото: кадр из фильма "Кошмар на улице Вязов"; режиссер – Уэс Крэйвен; производство – Cinema 84, Elm Street Venture, The Media Home Entertainment

Кинокомпания Paramount Pictures начала работать над новым фильмом серии "Кошмар на улице Вязов". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Права на экранизацию первоначального сценария были получены у наследников режиссера Уэса Крейвена. В работе примут участие вдова постановщика Ия Лабунка, его сын Джонатан и продюсер Марк Тоберофф.

Предыдущая часть серии вышла в 2010 году. Тогда образ убийцы с обожженным лицом и лезвиями вместо пальцев воплотил Джеки Эрл Хейли.

Ранее стало известно, что режиссер Геннди Тартаковски экранизирует приключения Конана-варвара. Разработку анимационного сериала анонсировала корпорация Amazon. Сюжет будет основываться на рассказе Роберта Говарда "Королева черного побережья", первые раскадровки могут представить уже в 2027 году.

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