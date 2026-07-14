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Турист упал со скалы и разбился на острове Итуруп. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Информация о происшествии поступила спасателям 14 июля в 13:08 по местному времени (04:08 по московскому). Выяснилось, что мужчина, находясь в составе незарегистрированной тургруппы, сорвался с Чертовой скалы в 44 километрах от Курильска и получил черепно-мозговую травму.

На место происшествия выдвинулись спасатели, врачи и правоохранители. Спустя время мужчина скончался от полученных травм.

Ранее две туристки сорвались со скалы в Пермском крае. По данным регионального СК, во время самоорганизованного сплава по реке Чусовой женщины поднялись на скалу, чтобы сфотографироваться. В результате 45-летняя туристка сорвалась и упала в воду, получив смертельную травму.

46-летняя знакомая туристки попыталась помочь подруге, но упала и получила травму головы. Последнюю доставили в больницу.

