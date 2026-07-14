Основатель DeepSeek стал самым богатым среди создателей ИИ-моделей

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Основатель DeepSeek Лян Вэньфэн удвоил свое состояние после недавнего раунда инвестиций, став самым богатым создателем модели искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Согласно данным BBI, состояние предпринимателя выросло с 16,7 миллиарда долларов до 36 миллиардов всего за один день. Таким образом, суточный прирост составил 116%, а с начала года – 124%.

Благодаря этому Лян Вэньфэн обошел сооснователя и президента OpenAI Грега Брокмана (25,5 миллиарда долларов), а также соучредителя и главу Anthropic Дарио Амодеи (7,98 миллиарда).

Базирующаяся в Китае DeepSeek специализируется на разработке ИИ и одноименной нейросети. Компания привлекла внимание общественности, когда в прошлом году выпустила ассистента, который, по информации на ее сайте, не уступает популярной модели ChatGPT.

Ранее Bloomberg обновил еще один рейтинг, по результатам которого выяснилось, что самые состоятельные российские бизнесмены стали еще богаче. С начала 2026 года суммарно их капиталы увеличились на 4,82 миллиарда долларов.

Сильнее всего состояние выросло у основателя "Северстали" Алексея Мордашова – с 2,29 до 28,6 миллиарда долларов. Второе место занял глава "Новатэка" Леонид Михельсон (25,5 миллиарда), а третье – основатель СУЭК и "Еврохима" Андрей Мельниченко (20,6 миллиарда).