Экономист Ордов допустил цены на нефть в 150 долларов из-за обострения на Ближнем Востоке

В ООН срочно призвали США и Иран прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров, опасаясь катастрофы для всего мира. Почему конфликт получил очередной виток эскалации и как это отразится на России, разбиралась Москва 24.

Мир рухнул

Фото: AP Photo/Razieh Poudat

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с экстренным призывом к США и Ирану прекратить возобновившиеся ранее боевые действия. В заявлении, распространенном его официальным представителем Стефаном Дюжарриком 12 июля, подчеркивается, что ситуация рискует обернуться катастрофой для безопасности и экономики всего мира. Гутерриш призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность, а также срочно вернуться за стол переговоров.

Вашингтон возобновил масштабные удары по Ирану 8 июля, обвинив Тегеран в нарушении условий подписанного ранее временного меморандума о взаимопонимании. Центральное командование ВС США заявило, что удары стали ответом на атаки Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. После этого президент США Дональд Трамп объявил перемирие недействительным и заявил, что больше не видит смысла в переговорах.

Иранские военные ответили на агрессию ударами по базам США на Ближнем Востоке в таких странах, как Кувейт, Бахрейн и Иордания. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи публично потребовал от ООН призвать государства Персидского залива прекратить предоставлять свою территорию США для атак на его страну. Удары Ирана по американским военным объектам в регионе он назвал законным применением права на самооборону.





Исмаил Багаи представитель МИД Ирана Если другая сторона соблюдает свои обязательства, мы также будем выполнять свои. Отныне мы будем действовать таким образом: пока другая сторона продолжает нарушать свои обязательства, Исламская Республика Иран, в свою очередь, воздержится от выполнения тех обязательств, которые на себя взяла.

На фоне эскалации грузовые суда стали проходить через Ормузский пролив с выключенными транспондерами из-за неопределенности относительно контроля над маршрутами и безопасности, сообщило агентство Bloomberg. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что единственный путь для нормализации обстановки в проливе – уважать суверенитет стран над прибрежными водами и прекратить вмешательство армии США. Продолжение агрессивной политики Вашингтона приведет к "еще более крупным" событиям для мировой нефтегазовой сферы, предупредили там.

Политолог Мовсес Газарян в разговоре с Москвой 24 согласился, что конфликт на Ближнем Востоке способен создать серьезные проблемы для международной транспортной инфраструктуры.

"Это уже можно было видеть на примере блокировки Ормузского пролива и резкого ухудшения инвестиционной активности. После серии военных ударов со стороны США и Израиля (весной 2026 года. – Прим. ред.) произошел колоссальный переток капитала из стран Ближнего Востока, которые до этого считались тихой гаванью. Инвесторы устремились в Соединенные Штаты, и это лишь один из экономических аспектов", – отметил он.

Также возобновление боевых действий создает условия, при которых большое количество людей покидают свои дома, обратил внимание эксперт.





Мовсес Газарян политолог Одна часть жителей, скорее всего, направится в Европу, что создаст серьезные проблемы в местной экономике, социальной жизни и сфере правопорядка. Другая теоретически может оказаться на Южном Кавказе.

Кроме того, дестабилизация ситуации создает пространство для маневра радикальных исламистских группировок по всему миру, уточнил политолог.

Вопрос идеологии?

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин в разговоре с Москвой 24 допустил, что в Иране не исключен внутренний раскол: гражданские политики хотят диалога и передышки, а военные и нынешний верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи настроены мстить США и Израилю за убийство своего отца Али Хаменеи, других иранцев.

По словам эксперта, когда начались первые обстрелы после перемирия, в Тегеране сначала давали понять Вашингтону, что это случайность и инициатива отдельных командиров. Но затем появилось заявление КСИР, что это их официальная позиция.

"На какое-то время стороны пошли на паузу, так как было два важных момента. Первое – похороны верховного лидера Ирана (речь об Али Хаменеи, который был им вплоть до убийства 28 февраля 2026 года. – Прим. ред.): американцы дали гарантии, что не будет обстрелов во время церемонии, на которой присутствовала вся элита. Второе – Ирану нужно было вывести свои суда с нефтью из Персидского залива для отправки на мировые рынки, и они это сделали", – рассказал политолог.

Как только оба этих события прошли, конфликт возобновился. По мнению Макаркина, Трамп не хочет увязать в ситуации, но просто уйти, бросив ситуацию с Ормузским проливом, для него проблематично.





Алексей Макаркин вице-президент Центра политических технологий На мой взгляд, Америка станет наносить удары по позициям КСИР, пытаясь принудить их к уступкам. Однако, когда речь идет об идеологически настроенных и глубоко оскорбленных людях, добиться этого крайне сложно.

Макаркин предположил, что риск расширения конфликта на другие страны тоже есть. Иранцы уже бьют по американским объектам на их территории, однако, если Тегеран нацелится на инфраструктуру, принадлежащую самим арабским странам, они будут вынуждены вмешаться.

"С учетом нового витка прекращения конфликта в ближайшее время ждать не стоит – даже если что-то подпишут, не факт, что будут соблюдать", – заключил политолог.

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов в беседе с Москвой 24 обратил внимание, что ранее эскалация конфликта на Ближнем Востоке оказывала серьезное влияние на стоимость нефти. С учетом этого рост до 100–150 долларов за баррель на фоне нынешних событий вполне реален, допустил эксперт.

"Для российского бюджета это дополнительные доходы, что особенно важно в условиях его дефицита. Кроме того, в случае эскалации и обсуждения новых санкционных ограничений российская нефть может стать чрезмерно востребованной на мировом рынке", – обратил внимание специалист.

С другой стороны, главный риск – глобальная неопределенность, которая может существенно снизить темпы мирового экономического роста. Это охлаждение, наоборот, может привести к падению спроса не только на нефть, но и другие традиционные товары российского экспорта.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Общее торможение экономики скажется и на России, и на ее фондовом рынке. Но это скорее общемировая проблема. При этом падение американского фондового рынка в случае эскалации может привести к коллапсу всей мировой финансовой системы.

Что касается бытовых последствий для россиян, острой проблемы из-за ситуации в Ормузском проливе, по мнению экономиста, нет. Существует возможность осуществлять логистику альтернативными маршрутами, пусть и чуть дороже.

"Если российская нефть будет активнее продаваться на мировом рынке, экономика должна укрепиться, и рядовой житель это заметит. Прежде всего через доходы бюджета: государство в таком случае может рассматривать увеличение как суммы социальных выплат, так и количество соцпрограмм", – уточнил Ордов.

Рынок также может отреагировать определенным оптимизмом: если бюджет начнет становиться сбалансированным, это повысит экономическую и инвестиционную активность, что позволит создавать новые рабочие места.

"Процесс импортозамещения еще не завершен, но мы вышли на новые рынки – Индию, Китай и другие динамично растущие экономики, где открываются интересные перспективы. Для бизнеса крайне важны предсказуемость и уверенность в завтрашнем дне", – добавил эксперт.

Дополнительные источники дохода, позволяющие сбалансировать бюджет, дадут предпринимателям понимание, что в стране сохранится экономическая стабильность, резюмировал он.

