SHOT: разрушительный тайфун "Бави" придет из Китая в Россию в ближайшие дни

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В ближайшие дни разрушительный тайфун "Бави" придет из Китая в Россию, достигнув Дальнего Востока. Об этом сообщает издание SHOT в своем канале в МАХ.

Уточняется, что с приходом стихии Приморский и Хабаровский край накроют экстремальные осадки – до 120 миллиметров в сутки, а скорость ветра возрастет до 20–25 метров в секунду. Более того, его порывы смогут сносить деревья, срывать крыши и линии электропередач.

Наихудшие погодные условия прогнозируются с вечера вторника, 14 июля, после чего зона интенсивных осадков распространится вдоль побережья Хабаровского края от Комсомольска-на-Амуре до Охотска.

Мощные ливни уже были зафиксированы в центральной части России. Однако сейчас ситуация начинает стабилизироваться. По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, пик дождей пройден. В ближайшие дни осадки продолжатся, но будут преимущественно небольшими и умеренными. Ясная погода вернется примерно со среды, 15-го числа, и продлится 3–4 дня.

За последние сутки тайфун оставил разрушительные последствия в Китае, повалив деревья, снеся крыши, а также вызвав наводнения и оползни. Например, в провинции Чжэцзян из-за стихии эвакуировали около 2,7 миллиона человек. Пострадали также транспорт и авиасообщение: в одном только Шанхае отменили более 1,2 тысячи рейсов. "Бави" оказался самым мощным июльским тайфуном на востоке страны с 1949 года.

При этом он стал вторым тропическим циклоном, обрушившимся на КНР в текущем июле. Первым был тайфун "Майсак", который зафиксировали на южном побережье островной китайской провинции Хайнань в начале месяца.

В его центре скорость ветра достигала 23 метров в секунду. Он также стал причиной сильного наводнения в городе Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района, в результате которого погибли 39 человек.