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04 июля, 09:17

Транспорт

Аэропорт города Санья на Хайнане возобновил обслуживание рейсов после тайфуна

Фото: depositphotos/Feverpitch

Аэропорт Феникс, который расположен в курортном городе Санья на юге китайского острова Хайнань, вновь приступил к обслуживанию рейсов, в том числе тех, которые не были реализованы из-за тропического шторма "Майсак". Об этом сообщает пресс-служба авиагавани на странице в социальной сети WeChat.

Авиагавань отменила введенные ранее ограничения 4 июля 06:00 по местному времени (01:00 по московскому). Первый борт вылетел из Саньи почти через час после возобновления работы воздушной гавани.

Пассажиров призвали следить за сведениями о рейсах и за уведомлениями авиакомпаний, а также планировать поездки заранее. Тайфун на данный момент фиксируется на северо-западе, ближе к заливу Бэйбу (Бакбо).

Тайфун "Майсак" обрушился на южное побережье островной китайской провинции Хайнань 4 июля. Стихия затронула Линшуй-Лиский автономный уезд. В центре тайфуна скорость ветра достигала 23 метров в секунду.

"Майсак" стал первым тайфуном в Китае в этом году. Сразу после него на остров Хайнань придет тайфун "Бави". Однако, несмотря на это, российские туристы продолжают спокойно отдыхать, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В связи с приближением нового урагана метеорологи острова объявили желтый уровень опасности. Угроза повлияет на работу аэропорта города Санья, расписание рейсов "Аэрофлота", а также экскурсии принимающей компании.

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