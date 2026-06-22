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22 июня, 22:34

Происшествия

Более 60 кровель зданий повреждены в Кушве после смерча

Фото: телеграм-канал Ural Mash

Более 60 кровель зданий повреждены в Кушве Свердловской области после смерча, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, повреждения также получили 7 автомобилей.

О стихии стало известно 22 июня. Из-за сильного порывистого ветра в Кушве повреждена инфраструктура, в результате чего в городе ввели режим повышенной готовности.

Кроме того, 4 тысячи частных домов в городе остались без электричества. Произошло падение 25 деревьев и 9 опор линий электропередачи. За медпомощью обратились 6 человек. Последствия непогоды ликвидируют более 40 специалистов и 15 единиц техники.

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