15 человек обратились за медицинской помощью после урагана в Свердловской области

Фото: MAX/МЧС Свердловской области

15 человек обратились за скорой медицинской помощью после урагана в Свердловской области, сильнее всего от которого пострадал город Кушва. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Один из пострадавших был доставлен в Нижний Тагил, остальным помощь оказали на месте.

В восстановлении электроснабжения задействованы почти 20 человек, группировка будет усиливаться. Социальные объекты запитывают в приоритетном порядке с помощью генераторов.

Власти региона развернули пункт временного размещения на 15 человек. На данный момент этой возможностью воспользовался 1 человек.

В результате смерча, который прошел в Свердловской области 22 июня, были повреждены около 100 домов на территории Кушвы. Из-за ветра в городе произошло нарушение электроснабжения, которое затронуло свыше 4 тысяч частных домов.

В городе был введен режим повышенной готовности. На местах работают экстренные и коммунальные службы.