Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:22

Происшествия

15 человек обратились за медицинской помощью после урагана в Свердловской области

Фото: MAX/МЧС Свердловской области

15 человек обратились за скорой медицинской помощью после урагана в Свердловской области, сильнее всего от которого пострадал город Кушва. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Один из пострадавших был доставлен в Нижний Тагил, остальным помощь оказали на месте.

В восстановлении электроснабжения задействованы почти 20 человек, группировка будет усиливаться. Социальные объекты запитывают в приоритетном порядке с помощью генераторов.

Власти региона развернули пункт временного размещения на 15 человек. На данный момент этой возможностью воспользовался 1 человек.

В результате смерча, который прошел в Свердловской области 22 июня, были повреждены около 100 домов на территории Кушвы. Из-за ветра в городе произошло нарушение электроснабжения, которое затронуло свыше 4 тысяч частных домов.

В городе был введен режим повышенной готовности. На местах работают экстренные и коммунальные службы.

Читайте также


происшествиярегионы

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика