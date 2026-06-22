Смерч прошел в Свердловской области. В результате сильного порывистого ветра повреждена инфраструктура в городе Кушве, сообщил глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин в соцсети "ВКонтакте".

В городе введен режим повышенной готовности, на месте работают экстренные и коммунальные службы. По данным пресс-службы регионального главка МЧС России, в Кушве произошло нарушение электроснабжения. Отключение электроэнергии затронуло более 4 тысяч частных домов. За медицинской помощью обратились 6 человек.

"Ветром повреждены 40 кровель, произошло падение 25 деревьев и 9 опор линий электропередачи", – заявили в ведомстве, добавив, что последствия непогоды ликвидируют более 40 специалистов и 15 единиц техники.

При этом местные СМИ писали, что в Кушве прошел торнадо, однако начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев уточнил РИА Новости, что это был смерч.

"На видео запечатлен смерч, а не торнадо, так как его в России не бывает, ведь это американское явление. Смерч образуется в мощном кучево-дождевом облаке на атмосферном фронте, а торнадо – это мощный атмосферный вихрь в виде воронки, который формируется при особом сочетании климатических условий, характерном в первую очередь для США", – сказал специалист.

Он отметил, что по физике эти явления схожи, но торнадо охватывает большую территорию и этот термин некорректен для использования в России. По словам Голубева, предугадать смерч заранее, например за сутки, невозможно, поскольку это локальное явление, а предсказать его вероятность можно, но только по прогнозу на ближайшие несколько часов.

Ранее сообщалось, что Москва в ближайшие десятилетия может столкнуться с увеличением числа экстремальных погодных явлений, в том числе смерчей и ураганов. Это возможно из-за климатических и урбанистических изменений, заявил исполнительный директор Научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.