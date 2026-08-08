World Skate сняла ограничения с российских спортсменов

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Исполнительный комитет Международной федерации скейтбординга и роллер‑спорта (World Skate) восстановил в правах Федерацию скейтбординга и роллер‑спорта России. Об этом сообщила пресс-служба российской организации.

Там указали, что россияне были допущены до участия в международных турнирах с флагом и гимном страны.

"Поздравляем спортсменов, тренеров, судей, специалистов и всех, кто был частью этого пути. Впереди новые международные старты и новые победы", – отмечается в сообщении.

Ранее международная организация World Boxing сняла ограничения с российских спортсменов. Они получат возможность выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном.

При этом Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в турнирах под своей эгидой. Данное решение распространяется на все возрастные категории. Таким образом, атлеты могут принимать участие в турнирах федерации в соответствии с действующими критериями и требованиями.

