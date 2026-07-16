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16 июля, 10:44

Спорт

Европейская федерация гандбола рассмотрит вопрос о допуске российских сборных

Фото: ТАСС/Zuma/Vegard Wivestad GrÃƒËœTt

Европейская федерация гандбола (EHF) приняла к сведению решение Международной федерации гандбола (IHF) о допуске российских сборных до международных соревнований с флагом и гимном и намерена обсудить этот вопрос. Об этом ТАСС сообщили в EHF.

"Европейская федерация гандбола приняла к сведению решение IHF, эта тема впоследствии будет обсуждаться в соответствующих органах", – заявили в EHF.

О том, что IHF допустила россиян до участия в мировых турнирах, стало известно 15 июля. Данное решение было принято, чтобы согласовать позицию организации с последними рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Таким образом, были отменены запреты на участие не только российских, но и белорусских команд, а также официальных лиц, судей и экспертов в мероприятиях и деятельности IHF.

При этом никаких дополнительных требований или ограничений к россиянам применяться не будет. IHF совместно с Международным агентством допинг-тестирования (ITA) должна обеспечить выполнение антидопинговых требований, а также полное соблюдение Всемирного антидопингового кодекса.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев отметил, что данное решение стало продолжением поэтапного возвращения российских спортсменов на международную арену. Он напомнил, что весной IHF разрешила юношеским сборным России участвовать в товарищеских турнирах, а затем допустила возможность предоставления командам из России специального приглашения на отдельные международные соревнования.

Российских гандболистов допустили до международных соревнований

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