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16 июля, 21:39

Транспорт

Новая "Иволга" свяжет регионы Центрального транспортного узла

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Новый поезд "Иволга ЦТУ" свяжет регионы Центрального транспортного узла (ЦТУ). Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Дизайн состава разработали совместно с Трансмашхолдингом с учетом пожеланий пассажиров. Внешний облик "Иволги ЦТУ" отличается от привычных поездов Московских центральных диаметров (МЦД) несколькими деталями: ливрея выполнена в светло-голубом цвете, на борту нанесены крупные буквы "ЦТУ", а номера вагонов продублированы над каждой дверью.

"Новый поезд станет центральной составляющей сервиса перевозок между Москвой и соседними областями. Вместе с коллегами из Дептранса и ТМХ работаем над тем, чтобы создать новый уровень комфорта, который станет для пассажира аргументом в пользу выбора нового проекта для поездок между регионами ЦТУ. Теперь поезд получил узнаваемый облик, который будет отличать новый состав от других, встречающихся на Московской железной дороге", – отметил генеральный директор ЦППК Иван Конев.

Как добавили в департаменте, состав станет более удобным для дальних поездок, в том числе межрегиональных маршрутов.

По словам заместителя мэра по вопросам транспорта и промышленности Москвы Максима Ликсутова, проект развития ЦТУ продолжает успешный опыт МЦД и МЦК. Железная дорога повышает мобильность москвичей и дает импульс экономике целых районов. Следующий шаг – обеспечение стабильного транспортного сообщения между столицей и регионами ЦТУ.

"По поручению Сергея Собянина мы с коллегами из ТМХ создаем новое поколение поездов "Иволга" для дальних поездок", – добавил он.

Запуск таких поездов – часть программы повышения связности регионов ЦТУ. Ожидается, что время ожидания поездов в Москву для жителей регионов сократится до шести раз, а мобильность населения между регионами вырастет в три раза. Поездки станут быстрее и комфортнее для более чем 30 миллионов человек из 11 регионов России, подчеркнули в департаменте.

Ранее сообщалось, что график движения поездов на третьей линии МЦД изменится 18 и 19 июля. В частности, на Ленинградском направлении при следовании из центра в сторону станции Зеленоград-Крюково интервалы между составами частично увеличат до 40 минут.

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