Транспортное сообщение прервано с двумя горными районами Дагестана

Фото: ТАСС/Мария Жудинова

В результате схода селевых потоков и скальных обвалов в Дагестане прервано транспортное сообщение с Тляратинским и Цунтинским районами, а также с Бежтинским участком. Об этом сообщает Дагестанавтодор.

По информации ведомства, в Цунтинском районе временно закрыто движение на участках с 45-го по 46-й и с 53-го по 54-й километры региональной автодороги Агвали – Шаури – Кидеро.

В Тляратинском районе из-за обвалов скальной породы, многочисленных осыпей и селевых выносов перекрыты отрезки дорог Тлярата – Камилух, Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал и Ланда – Балагида – Харада.

Кроме того, на 107-м километре трассы Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал сошедший сель заблокировал проезд к Бежтинскому участку.

На месте дежурит спецтехника, однако дорожные службы приступят к расчистке завалов только с наступлением светлого времени суток.

Ливневые дожди накрыли Дагестан в начале июля. Из-за осадков сильно пострадали автодороги.

Так, в Чародинском районе без транспортного сообщения остались 30 населенных пунктов, а на трассе Цуриб – Арчиб оползни и камнепады заблокировали проезд к 18 селам.