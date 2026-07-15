Эксперт Лоикова: увольнение вслед за начальником заканчивается неудачей в 75% случаев

Почти каждый шестой россиянин выразил готовность уволиться вслед за начальником, сообщили аналитики. С чем связана такая тенденция и какие нюансы стоит взвесить перед принятием решения, разбиралась Москва 24.

Карьерный риск?

Уволиться с работы вслед за начальником готовы 17% россиян, показал опрос портала SuperJob. При этом 4% из них заявили о полной уверенности в таком шаге, тогда как 13% считают подобный выбор вероятным исходом.

Остальные же не хотят отправляться вслед за боссом: 45% скорее останутся в компании, а 38% выразились на этот счет однозначно. В то же время молодые сотрудники решаются на подобный шаг чаще. В возрастной группе до 35 лет этот показатель составляет 24%, а среди работников старше 45 – 14%.

По словам независимого HR-эксперта Зулии Лоиковой, тенденция увольнения вслед за начальником существовала всегда, но сейчас она стала более выраженной.

В беседе с Москвой 24 она объяснила, что одной из причин является разница в ценностях и ожиданиях между поколениями. Для сотрудников до 35 лет важнее отношения с руководством и командой, чем лояльность к организации. Поколение старше воспринимает место труда как институт, и смена начальства для них – рабочий момент, не являющийся основанием для увольнения.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Среди дополнительных факторов выделяется жесткий контроль со стороны компании, из-за которого увольняются около 70% молодых людей. Также имеет место отсутствие перспектив. Если сотрудник не видит карьерного роста, он предпочтет покинуть организацию, например вместе с уходящим руководителем. Кроме того, для таких работников зарплата перестала быть главным приоритетом: основными стимулами являются развитие, поддержка и вовлеченность.

В то же время обычно уволившийся начальник занимает аналогичную или более высокую должность в новой организации, после чего сам привлекает прежних сотрудников, с которыми выстроены рабочие процессы и достигнуты результаты. Это продиктовано желанием привести проверенных людей, что позволяет быстрее адаптироваться и эффективно решать задачи. Также во многих случаях начальник зовет проверенные кадры с собой развивать личный стартап. В любом варианте это не импульсивное действие, а осознанный шаг, направленный на формирование надежной команды, подчеркнула эксперт.

"Решение уйти за начальником всегда связано с риском. В практике встречались случаи, когда сотрудник покидал крупную корпорацию вслед за генеральным директором, но на новом месте не сложилось из-за иного видения позиции со стороны акционера. В таких ситуациях прежний уровень задач, зарплат и проектов может оказаться недостижимым. Статистика показывает, что примерно в 75% случаев подобные переходы заканчиваются неудачно", – разъяснила специалист.

По ее мнению, сотрудники часто покидают стабильные компании ради новых проектов, которые в итоге не оправдывают ожиданий. Например, бывший начальник может использовать подчиненного для выполнения большего объема работы на новом месте, не предоставляя обещанных перспектив, что ведет к выгоранию.

"Также могут возникнуть сложности с последующим трудоустройством в случае неудачи, особенно для кандидатов среднего и высшего звена. Все потому, что конкуренция на рынке в определенных сегментах очень высока. Кроме того, сотрудник рискует потерять статус, уходя с хорошей позиции в достойной компании ради призрачных перспектив", – объяснила эксперт.

Рассказала Лоикова и о плюсах такого развития карьеры. В частности, сохранение доверительных отношений и труд под руководством проверенного начальника, который знает сильные стороны подчиненного и ценит их.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Быстрая адаптация обеспечивается пониманием стиля работы и требований. Руководитель может предложить более интересные задачи и способствовать карьерному росту. Также сохраняется командный дух и рабочие отношения с коллегами, перешедшими вместе.

При принятии решения важно оценивать предложение объективно, как при самостоятельном поиске работы: смотреть на стабильность компании, должностные обязанности, зарплату и рынок в целом. Это поможет отделить реальные перспективы от эмоциональной привязанности к бывшему руководителю, заключила Лоикова.

Правильный выбор

Как отметила семейный психолог и писатель Радмила Стригунова, для многих сотрудников, особенно молодых, руководитель является авторитетом – наставником и лидером, с которым складываются доверительные отношения.

В разговоре с Москвой 24 она подчеркнула, что такое восприятие формируется с детства через фигуры родителей, воспитателей и учителей. Уход начальника воспринимается как разрыв привычной системы, в которой специалист чувствовал себя комфортно и видел перспективы. Это лишает опоры, разрушает планы на повышение и дальнейшее развитие.

"Смена руководства часто вызывает страх перед неизвестностью и становится источником стресса. Новый начальник может прийти со своими правилами и иным видением развития, что порождает тревогу, особенно у тех, кто ценит стабильность и привычный ритм работы. Увольнение вслед за руководителем становится способом избежать сложной адаптации и вернуться в знакомую, понятную среду", – подчеркнула психолог.

По ее словам, молодое поколение ищет не просто работу, а возможности для роста и развития. Если ушедший начальник способствовал этому (делился опытом, давал ценные задачи и советы), потеря воспринимается особенно болезненно.

"Готовность покинуть место может быть продиктована желанием продолжить путь под руководством, которому доверяют. А еще стремлением остаться в успешной, слаженной команде с позитивной атмосферой, где каждый знает свою роль и доверяет коллегам", – разъяснила специалист.

При этом Стригунова пояснила, что такое решение требует взвешенного подхода, поэтому в день объявления об уходе начальника не стоит делать что-то поспешно. Рекомендуется взять паузу на несколько дней, чтобы дать эмоциям улечься и проанализировать ситуацию.





Радмила Стригунова семейный психолог, писатель Стоит подумать, что еще, помимо руководителя, удерживает в компании: интересные проекты, зарплата, условия труда, коллектив, возможности для развития. При доверительных отношениях с уходящим начальником можно обсудить его дальнейшие планы, возможно, он пригласит вас с собой, и это будет осознанный шаг. Полезно изучить предложения нового руководства, не спешить отказываться или увольняться: другой лидер может принести свежие идеи и карьерные возможности.

Также важно обсудить ситуацию с семьей или близкими людьми – их взгляд со стороны способен быть более объективным.

Если же сотрудник решил остаться и пришел новый руководитель, надо выстроить с ним конструктивные отношения. Для этого следует сохранять позитивный настрой и открытость, изучить и принять правила игры, даже если они непривычны, предупредила психолог.

"Выход из зоны комфорта способствует росту: необходимо быть готовым адаптироваться, понять видение, цели и новый стиль управления. Кроме того, не стоит бояться задавать вопросы, вносить предложения, демонстрировать профессионализм и фокусироваться на своих задачах. Полезно найти точки соприкосновения и общие интересы", – объяснила она.

Карьерный рост – сложный процесс, где отношения с руководителем важны, но не являются единственным фактором. Анализ, саморефлексия и взвешенный подход помогут сделать правильный выбор, заключила Стригунова.

