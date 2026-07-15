Памфилова призвала обеспечить бумажными бюллетенями всех желающих проголосовать в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова потребовала от Московской городской избирательной комиссии гарантировать каждому избирателю возможность проголосовать традиционным бумажным бюллетенем на участках в столице. Об этом она заявила на заседании ЦИК.

Особое внимание Памфилова попросила уделить жителям других регионов. Иногородние избиратели, которые будут находиться в Москве в дни выборов, смогут отдать голос с помощью терминалов электронного голосования. Для этого им нужно заранее прикрепиться к участку через "Мобильного избирателя".

Однако, подчеркнула Памфилова, некоторые россияне привыкли к бумажному бюллетеню и могут попросить предоставить его на участке. В связи с этим она поручила Мосгоризбиркому при расчете необходимого тиража бюллетеней учитывать данные о числе таких избирателей.

"Мне кажется, это важно, чтобы бюллетеней хватило не только на москвичей, но именно на тех, кто будет приезжать из других регионов", – сказала глава ЦИК и добавила, что каждый избиратель, пожелавший проголосовать традиционным способом, должен получить такую возможность.

При этом москвичи смогут отдать голос электронно на любом участке в столице. Такое право есть у граждан, проживающих в городе, и тех, кто имеет временную регистрацию за три месяца до дня выборов и обладает активным избирательным правом по соответствующему одномандатному округу в Москве.

Голосование пройдет с 18 по 20 сентября, в эти же дни состоятся и другие совмещенные выборы. ЦИК уже отправила приглашения наблюдателям из 103 государств и 12 международных организаций. Положительный ответ прислали 43 страны.