ЦИК отправила приглашения 103 странам для наблюдения за выборами в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России отправила приглашения для участия в наблюдении за выборами в Госдуму в 12 международных организаций и 103 страны. Об этом на заседании комиссии заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает ТАСС.

Она уточнила, что Центризбирком уже получил положительные ответы из 43 государств.

Ранее ЦИК начала принимать документы для регистрации партий на участие в выборах. Первой документы подготовила фракция ЛДПР.

Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. В это время состоятся и другие совмещенные с голосованием за будущих депутатов ГД выборы и референдумы, назначенные на 20 сентября 2026 года. Поучаствовать в них смогут 17 политических партий.

Выразить свою позицию россияне смогут в том числе онлайн. Такую возможность получат 48,4 миллиона человек.