Врач Мартынова: купание в водоемах может грозить заражением гепатитом А

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Купание в непроверенных местах может привести к серьезным инфекционным заболеваниям. Об этом в беседе с RT заявила врач-эпидемиолог, заведующая эпидемиологическим отделом РДКБ Анна Мартынова.

Она уточнила, что для средней полосы России летом высок риск заражения дизентерией, гепатитом А, амебиазом, лямблиозом, эшерихиозом, сальмонеллезом и грибковыми заболеваниями.

Отдельную опасность представляют водоемы, где обитают водоплавающие птицы. Как пояснила собеседница издания, в этих местах существует риск заражения церкариозом, или "зудом купальщика". Заболевание вызывают паразиты, обитающие на птицах.

Мартынова также не рекомендовала выбирать для плавания водоемы, берега которых используются для выпаса или водопоя сельскохозяйственных животных. В таких местах увеличивается риск заражения тениаринхозом и гименолепидозом – заболеваниями, которые вызывают плоские черви.

Более того, риск инфицирования повышают такие факторы, как стоячая вода, теплая погода, наличие промышленных стоков и сброса неочищенных канализационных вод, а также большое скопление людей.

Врач призвала купаться только в разрешенных местах, которые оборудованы пляжной инфраструктурой. Во время купания желательно избегать попадания воды в рот и нос. После плавания рекомендуется принять душ и переодеться в сухую одежду. При этом маленьких детей не следует оставлять без купальных принадлежностей, так как их кожа более подвержена раздражению и травматизации.

Ранее управление Роспотребнадзора по Москве запретило купаться в зоне отдыха "Тропарево". По результатам исследований качество воды в Теплостанском пруду не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. На территории уже установлены знаки о запрете купания.