В Белграде прошел автопробег в поддержку России и против визита Зеленского

Фото: ТАСС/Абзац/Анастасия Романова

В столице Сербии состоялся автопробег, участники которого выразили поддержку России и выступили против недавнего визита украинского президента Владимира Зеленского в Белград. Об этом сообщает ТАСС.

Несколько десятков автомобилей и мотоциклов с флагами России и Сербии, а также другой патриотической символикой проехали по центру города. На одной из машин была размещена растяжка с портретом Владимира Путина. Колонна сделала остановку у здания администрации сербского президента, затем акция завершилась у посольства России. Полиция не препятствовала проведению мероприятия.

"Идея возникла сразу после приема фюрера Зеленского в Белграде. Мы собрались, чтобы показать, что есть еще сербы, которые выступают против", – заявил один из организаторов автопробега Марко Радулович.

Он также подчеркнул, что сербам не нужно вступление в ЕС, и назвал прием Зеленского в условиях продолжающегося конфликта позором. Вместе с Радуловичем организатором акции выступило общественное движение "Народный патруль". Окружающие приветствовали колонну звуковыми сигналами.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна ничего не потеряла из-за визита Зеленского и не перешла на его сторону в конфликте с Россией. Он напомнил, что Сербия не вводила санкции против РФ, а Украина не признала самопровозглашенную республику Косово.

Вучич также выступил с предостережением в адрес европейских стран, призвав их отказаться от расчетов на полное военное истощение России в украинском конфликте. Сербский лидер выразил сомнение в том, что Москва станет значительно слабее в результате затяжных боевых действий.