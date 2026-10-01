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01 октября, 20:01

Политика

Путин назвал нелепыми предложения по взаимному прекращению ударов

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Владимир Путин назвал нелепыми поступившие предложения о взаимном прекращении ударов. Об этом российский лидер заявил на пленарной сессии заседания дискуссионного клуба "Валдай".

Путин напомнил, что России предлагают прекратить удары по судам в ответ на остановку ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Это позволит вывозить гражданские грузы и сельхозпродукцию.

"А как же наши другие гражданские грузы, такие как нефть, нефтепродукты? Вот они прекратят удары, поэтому станет больше "дизельки", которая так нужна, скажем, в Соединенных Штатах. У нас станет больше, но нам и так хватает "дизельки", – заявил российский лидер.

Он отметил, что на мировые рынки российская нефть и нефтепродукты не попадут из-за действующих санкций, в том числе на страхование и фрахт. Но взамен Москва должна прекратить удары по чувствительным объектам Украины.

"Ну, согласитесь, выглядит нелепо просто", – подчеркнул Путин.

Кроме того, российский лидер в ходе выступления на "Валдае" признал, что страна от ударов Украины по российским НПЗ потеряла около 1% ВВП. При этом сами удары по российским гражданским объектам стали причиной ответных действий России на Украине.

После ответных ударов РФ украинская металлургическая промышленность была разрушена, в том числе пострадала сталелитейная отрасль. В это же время Путин призвал совместно искать пути выхода из украинского конфликта.

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