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01 октября, 18:36

Политика

Путин предостерег страны от опасного принципа "сила есть – ума не надо"

Фото: РИА Новости/Кристина Соловьева

Принцип "сила есть – ума не надо" кажется главенствующим для ряда стран, уверенных в своей военно-политической, экономической и моральной исключительности, однако следование ему чревато ужасающими последствиями. Об этом заявил Владимир Путин в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам российского президента, отсутствие общепризнанных правил зачастую толкает государства к эгоистическому поведению, включая агрессивные попытки добиться односторонних преимуществ, усугубить неразбериху и воспользоваться ею в своих интересах. В итоге в мировой политике нарушаются все мыслимые и немыслимые табу, добавил Путин.

"Значит ли это, что сейчас мы пока обречены на хаос? Нет. Выносить такой вердикт, безусловно, преждевременно", – сказал он.

Ранее в ходе своего выступления на "Валдае" президент заявил, что мир подошел к решающему поворотному моменту развития, а масштаб уже произошедших и грядущих перемен в мире огромен. В это же время тенденции на мировой арене заставляют задуматься о том, как сохранить глобальный мир и безопасность.

Путин добавил, что рано или поздно Востоку, Западу, Северу и Югу придется договориться о принципах нового мироустройства. При этом важно не допустить скатывания человечества к грани выживания и избежать непоправимых действий, резюмировал он.

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