Shaman объяснил, почему посвятил новую песню теме расставания

Фото: МАХ/SHAMAN

Композиция "Прощай, моя любовь" посвящена моменту, когда человек вынужден отпустить любимого, хотя чувства к нему не исчезли. Об этом заявил заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, в беседе с РИА Новости.

Дронов отметил, что для героя песни расставание становится результатом невозможности изменить самого себя. Он выбирает жизнь без женщины, с которой был готов связать будущее, несмотря на сохраняющуюся любовь. За внешней решимостью при этом остается ощущение неизбежной пустоты.

"Три слова "я тебя люблю" могут стать началом большой истории. А три слова "прощай, моя любовь" – ее финалом. Между этими признаниями иногда проходит целая жизнь", – сказал Shaman.

Артист назвал историю героя примером противостояния человека с самим собой, которое, по его мнению, знакомо многим. Песня, по словам Дронова, также рассказывает о смелости остаться верным себе, даже если за бесповоротное решение приходится расплачиваться живым чувством.

Особую роль в композиции, отметил певец, играют музыкальные инструменты. Фортепиано задает глубокую и приглушенно-печальную интонацию, барабаны отмеряют путь к необратимой черте, а гитарное соло передает крик героя. В надрыве голоса, добавил Дронов, раскрывается состояние его истерзанной души.

Сюжет клипа продолжает историю песни: герой один гуляет по холодному городу после расставания. Окружающий мир остается прежним, но внутри него все безвозвратно меняется. Черно-белая палитра, по словам Shaman, превращает видео в подобие рентгеновского снимка души, на котором видны скрытые от чужих глаз переживания.

Ранее Shaman ответил на критику своего патриотического образа. По его словам, недоброжелатели пытаются навязать обществу стереотип патриота в валенках и тулупе, живущего в избушке, тогда как патриотизм должен быть "зубастым, ярким, дерзким, местами провокационным", и это он старается показывать на своем примере.