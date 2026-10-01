Песня группы АВВА The Winner Takes It All набрала 1 млрд прослушиваний на Spotify

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Песня шведской группы АВВА преодолела отметку в 1 миллиард прослушиваний на стриминговом сервисе Spotify. Речь идет о композиции The Winner Takes It All – она стала уже третьим треком группы, который собрал такое число слушателей, говорится в пресс-релизе компании Universal Music.

Эту отметку уже преодолели другие песни группы – Dancing Queen и Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight). Суммарно три композиции АВВА были прослушаны более 4 миллиардов раз.

Релиз песни The Winner Takes It All состоялся в 1980 году, она вошла в альбом Super Trouper. Благодаря пользователям соцсетей, которые использовали текст для продвижения различных трендов, в прошлом году композиция обрела новое звучание.

Как отметила солистка АВВА Агнета Фельтског, ее очень впечатляет то, как люди ценят The Winner Takes It All.

Ранее американская певица Тейлор Свифт установила новый рекорд MTV Video Music Awards и стала самой титулованной артисткой в истории премии. На церемонии MTV VMA – 2026, которая прошла в Лос-Анджелесе, артистке впервые вручили специальную награду MTV VMA Artist Director Honors. Благодаря врученной награде она смогла обойти Бейонсе по общему числу побед.