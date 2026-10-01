В РФ впервые пересадили печень пациенту с онкологией

Фото: МАХ/"НМИЦ радиологии Минздрава России"

Врачи НМИЦ радиологии Минздрава РФ впервые выполнили трансплантацию печени пациенту с онкологическим заболеванием. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

Первым пациентом стал 68-летний Владимир Николаевич из Тольятти. Операцию провели специалисты МНИОИ имени Герцена совместно с командой НМИЦ трансплантологии имени Шумакова. Хирурги удалили пораженную печень, пересадили донорский орган и сформировали сосудистые анастомозы. УЗИ подтвердило полноценный кровоток в трансплантированной печени.

Сейчас пациент выписан из стационара и продолжает наблюдение у врачей по месту жительства.

Для НМИЦ радиологии эта операция стала началом новой клинической программы, которая расширяет возможности хирургического лечения пациентов с опухолями печени. Директор НМИЦ трансплантологии имени Шумакова Сергей Готье рассказал, что его центр передал коллегам опыт диагностики, выполнения трансплантаций и послеоперационного наблюдения.

Гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн отметил, что для онкологического центра трансплантация – это расширение возможностей радикального лечения отдельных категорий пациентов со злокачественными новообразованиями печени.

Он добавил, что открытие программы стало возможным благодаря поддержке Минздрава и сотрудничеству с НМИЦ трансплантологии. Теперь важно развивать программу, сохраняя строгий отбор пациентов и онкологическую обоснованность каждого вмешательства.

Ранее специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского смогли восстановить собственную функцию сердца у пациента с тяжелой сердечной недостаточностью, используя российскую систему вспомогательного кровообращения. Уточнялось, что в мире известно о немногих случаях такого восстановления благодаря механической поддержке и лечению. Этот метод дал пациенту возможность вернуться к полноценной жизни без трансплантации.

