Московские врачи провели уникальную операцию по восстановлению работы сердца

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Специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского смогли восстановить собственную функцию сердца у пациента с тяжелой сердечной недостаточностью, используя российскую систему вспомогательного кровообращения. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

У 64-летнего мужчины был установлен искусственный левый желудочек. Аппарат поддерживал основную часть работы сердца, уменьшая нагрузку на сердечную мышцу и нормализуя давление в легочной артерии. Через 2,5 года механической поддержки врачи отключили устройство: сердце пациента стало само обеспечивать кровообращение.

По словам Раковой, в мире известно о немногих случаях такого восстановления благодаря механической поддержке и лечению. Этот метод дал пациенту возможность вернуться к полноценной жизни без трансплантации.

Впервые мужчина поступил в Склиф в мае 2023 года. Он жаловался на сильную одышку при небольших нагрузках, отеки ног и слабость в организме. Пациент с трудом поднимался по лестнице, останавливаясь для отдыха каждые 100–200 метров. До этого он уже лечился, однако лекарства помогали лишь ненадолго.

Обследование выявило перенесенный инфаркт миокарда и нарушение работы одного сердечного клапана. Фракция выброса левого желудочка, показатель эффективности перекачивания крови, находилась на уровне 21%. Вместе с тем было обнаружено повышенное давление в легочной артерии, поэтому пересадку органа делать было нельзя.

Медики приняли решение сделать пластику трикуспидального клапана, регулирующего движение крови между правыми отделами сердца, и установить пациенту искусственный левый желудочек российского производства. После этого за мужчиной постоянно наблюдали специалисты.

В июле 2026 года аппарат был отключен. В настоящий момент пациент принимает необходимые лекарства и также находится под наблюдением специалистов. Он ведет привычный образ жизни.

Искусственный левый желудочек необходим при тяжелой сердечной недостаточности, когда орган почти не выполняет свою насосную функцию. Иногда система используется для подготовки к трансплантации, а иногда помогает восстановить работу сердца, снизив нагрузку на сердечную мышцу.

Ранее врачи столичной больницы № 31 имени академика Г. М. Савельевой впервые в России провели эндопротезирование тазобедренного сустава, использовав полностью автономную роботическую систему. При этом робот не заменял хирургов полностью, а был для них помощником. Два пациента уже восстанавливаются после таких операций и могут самостоятельно ходить.

