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22 сентября, 09:09

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МККК: с начала украинского конфликта без вести пропали 275 тыс человек

В МККК назвали число пропавших без вести с начала украинского конфликта

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Число пропавших без вести в ходе украинского конфликта достигло 275 тысяч человек. Об этом газете "Ведомости" заявила президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич-Эггер.

В среднем организация фиксирует 10 тысяч новых случаев в месяц. При этом Сполярич-Эггер отметила прогресс в работе, уточнив, что МККК удалось увеличить количество ответов, которые получают семьи, разыскивающие родственников.

В прошлом году МККК изменил методику учета запросов на розыск. Теперь в статистику включаются как предварительные, так и формализованные запросы, что привело к увеличению общего числа, уточнили в организации.

Розыском гражданских лиц, пропавших из-за чрезвычайных ситуаций, включая украинский конфликт, занимается Российский Красный Крест (РКК). После получения заявки специалисты службы восстановления семейных связей анализируют данные и при необходимости запрашивают дополнительные сведения. Затем начинается поиск через компетентные органы.

Помимо поиска, РКК оказывает заявителям психологическую помощь. Там добавили, что спектр сервисов шире, чем просто розыск.

Юрист Илья Рачков пояснил, что правовую основу работы МККК составляют Женевские конвенции 1949 года и Дополнительные протоколы к ним. Они обязывают стороны конфликта регистрировать лиц, лишенных свободы, передавать данные о пропавших и содействовать их поиску. Статьи о Центральном агентстве по розыску (ЦАР) наделяют МККК правом выступать нейтральным посредником, которому стороны обязаны предоставлять доступ к информации.

Эффективность работы МККК, по словам Рачкова, держится на пяти факторах: юридическая обязанность государств, нейтральность и независимость, конфиденциальность, взаимный интерес сторон и специализированные институты, включая созданное в 2022 году бюро по вопросам конфликта между Россией и Украиной.

"Поэтому допуск МККК через фронт не жест доброй воли, а прагматичное использование государствами проверенного механизма международного права для решения острых гуманитарных проблем, которые они не способны решить напрямую", – заключил юрист.

Ранее на территории Белоруссии прошел гуманитарный обмен между Россией и Украиной. В Россию вернулись восемь гражданских лиц, а на Украину – семь. Всем передали наборы с горячим питанием, водой и фруктами. Гуманитарную миссию сопровождала региональная делегация МККК в РФ и Белоруссии.

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