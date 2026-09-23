Дождь и порывистый ветер прогнозируются в Москве 23 сентября

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Облачная погода с прояснениями и местами кратковременным дождем прогнозируется в Москве в среду, 23 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 17 до 19 градусов, в Подмосковье – от 17 до 22 градусов.

Юго-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до 13 градусов, по области – до 11 градусов.

Желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра будет действовать в Москве с 12:00 23 сентября до 06:00 24 сентября. Аналогичное предупреждение объявили в Московской области.

Синоптики спрогнозировали заморозки в столичном регионе во второй половине октября. При этом до конца сентября столбики термометров не будут опускаться ниже нуля. Температура в этот период будет немного выше климатической нормы.