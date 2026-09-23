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23 сентября, 13:15

Общество

В Минздраве заявили о дефиците йода почти у всего населения России

Фото: 123RF.com/antoniodiaz

Почти у всего населения России сейчас дефицит йода. Об этом заявила директор НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава РФ, академик РАН Наталья Мокрышева во время выступления на I Всероссийском конгрессе с международным участием "Питание – путь к здоровью нации", передает РИА Новости.

По ее словам, около четверти людей, принимающих витамин D3 дополнительно, не чувствуют ощутимой разницы. Это связано с тем, что необходимая доза должна определяться в индивидуальном порядке.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова рассказала, что сельдь, желток и сыр помогут поддержать уровень витамина D в организме. Осенью россиянам особенно важно обогащать рацион продуктами с этим витамином, поскольку его синтез в коже сильно замедляется из-за недостатка ультрафиолета.

Кроме того, стоит выбирать продукты, которые специально обогащены витамином D. Например, это могут быть молоко, йогурты со специальной маркировкой, отметила диетолог.

В свою очередь, заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова сообщила, что тыквенные семечки, шпинат и жирная рыба помогут справиться с осенней сонливостью. При этом кофе не даст желаемого эффекта.

По ее словам, когда световой день сокращается, мозг получает меньше сигналов от глаз о том, что наступило утро и пора активно работать. Также снижается синтез серотонина и дофамина – нейромедиаторов, которые дарят бодрость, мотивацию и чувство энергии. Отсюда и ощущение разбитости, желание спать днем и общая вялость.

Врачи предупредили об опасности переизбытка витамина D

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