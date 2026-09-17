Врач Разаренова: сельдь и сыр помогут поддержать уровень витамина D осенью

17 сентября, 18:07Общество
Фото: depositphotos/tashka2000
Сельдь, желток и сыр помогут поддержать уровень витамина D в организме. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова.
Она напомнила, что осенью россиянам особенно важно обогащать рацион продуктами, содержащими витамин D, ведь его синтез в коже сильно замедляется из-за недостатка ультрафиолета. При этом даже длительная прогулка в солнечный прохладный день не гарантирует, что организм получит необходимое количество элемента, ведь большая часть тела покрыта одеждой, которая не пропускает солнечные лучи, обратила внимание эксперт.
Кроме того, стоит выбирать продукты, которые специально обогащены витамином D. Это может быть, например, молоко, йогурты со специальной маркировкой, отметила диетолог.
"Что касается восполнения витамина с помощью препаратов, то здесь надо быть очень осторожными, потому что легко ошибиться в дозировке. В целом рекомендуемая суточная норма для взрослых до 70 лет составляет примерно 600 международных единиц (ME), а для тех, кто старше, – около 800. Но это суммарное поступление, в том числе с учетом того, что мы получаем с пищей", – пояснила диетолог.
Поэтому всегда стоит советоваться с врачом, который в том числе способен заподозрить дефицит витамина. В этом случае дозировки могут быть больше. При этом самостоятельно определить нехватку невозможно, потому что специфических симптомов нет.
Принимать высокие дозы витамина D "про запас" опасно, потому что избыток вызывает чрезмерное повышение кальция в крови, что способно проявляться тошнотой, снижением аппетита, запорами, сильной жаждой, частым мочеиспусканием, слабостью. В тяжелых случаях возможны нарушения сердечного ритма, предупредила Разаренова.
Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что желток богат не только витамином D. В нем также много холина, необходимого для нормального функционирования мозга.