Врач Разаренова: сельдь и сыр помогут поддержать уровень витамина D осенью

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Сельдь, желток и сыр помогут поддержать уровень витамина D в организме. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова.

Она напомнила, что осенью россиянам особенно важно обогащать рацион продуктами, содержащими витамин D, ведь его синтез в коже сильно замедляется из-за недостатка ультрафиолета. При этом даже длительная прогулка в солнечный прохладный день не гарантирует, что организм получит необходимое количество элемента, ведь большая часть тела покрыта одеждой, которая не пропускает солнечные лучи, обратила внимание эксперт.



Александра Разаренова врач-диетолог, нутрициолог, терапевт При этом витамин D важен для адекватной работы всех систем организма, в том числе иммунной. Поэтому для поддержания нормального уровня стоит регулярно добавлять в меню жирную рыбу, такую как лосось, форель, скумбрия, сельдь, сардины. Также элемент содержится в яичных желтках и сыре.

Кроме того, стоит выбирать продукты, которые специально обогащены витамином D. Это может быть, например, молоко, йогурты со специальной маркировкой, отметила диетолог.

"Что касается восполнения витамина с помощью препаратов, то здесь надо быть очень осторожными, потому что легко ошибиться в дозировке. В целом рекомендуемая суточная норма для взрослых до 70 лет составляет примерно 600 международных единиц (ME), а для тех, кто старше, – около 800. Но это суммарное поступление, в том числе с учетом того, что мы получаем с пищей", – пояснила диетолог.

Поэтому всегда стоит советоваться с врачом, который в том числе способен заподозрить дефицит витамина. В этом случае дозировки могут быть больше. При этом самостоятельно определить нехватку невозможно, потому что специфических симптомов нет.





Александра Разаренова врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Да, среди признаков бывают чувство усталости, сонливость, выпадение волос, частое возникновение простудных заболеваний, но и других причин у этого может быть очень много.

Принимать высокие дозы витамина D "про запас" опасно, потому что избыток вызывает чрезмерное повышение кальция в крови, что способно проявляться тошнотой, снижением аппетита, запорами, сильной жаждой, частым мочеиспусканием, слабостью. В тяжелых случаях возможны нарушения сердечного ритма, предупредила Разаренова.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что желток богат не только витамином D. В нем также много холина, необходимого для нормального функционирования мозга.

