Врач Соломатина посоветовала добавлять в чай шелуху красного лука для борьбы с ОРВИ

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Кефир, луковая шелуха, а также овсяная и гречневая каши помогут быстрее восстановиться при ОРВИ. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Она отметила, что во время болезни особенно важно придерживаться правильного питания. Следует убрать все жареное, так как оно будет еще больше усугублять воспаление. Также стоит сократить количество соли и сахара, которые задерживают воду, мешая тем самым организму избавляться от токсинов.

"Надо понимать, что много энергии во время болезни уходит на восстановление и стоит постараться экономить ее за счет исключения из меню тяжело перевариваемых продуктов, таких как свинина, баранина, говядина. К тому же питаться стоит дробно: небольшими порциями, но часто", – пояснила эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Пища не должна быть холодной, иначе она будет сложнее перевариваться, ведь ферменты вырабатываются в теплой среде. При этом нельзя, чтобы она обжигала, еще больше раздражая слизистую горла. По этой же причине исключаются очень кислые и острые продукты.

Поэтому, например, клюкву и бруснику лучше есть уже в состоянии ремиссии, потому что у них высокая кислотность. При этом они богаты антиоксидантами, способными гасить воспаление. Однако таких элементов много и в болгарском перце, и в шиповнике, которые станут отличной поддержкой в острой стадии заболевания.

"Еще быстрее восстановиться помогут продукты с высоким содержанием белка, ведь именно он является одним из ключевых строительных материалов. Поэтому ставку следует делать на творог, яйца, сыр, грудку индейки и курицы. Из последних, кстати, хорошо приготовить бульон, он легко усваивается", – посоветовала Соломатина.

В последний можно добавлять шелуху красного лука или заваривать с ней чай, так как в ней много кверцетина – вещества, обладающего мощным противовоспалительным эффектом.

Кроме того, во время болезни очень важно поддерживать кишечник, ведь около 80% клеток иммунной системы сосредоточено именно в нем. Для этого в рацион следует включать кисломолочные продукты, такие как кефир, ряженка, простокваша, ацидофилин. Также стоит обратить внимание на клетчатку в виде, например, гречневой и овсяной каши, заключила Соломатина.

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