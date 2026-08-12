Врач Разаренова: щавелевая кислота в ревене и шпинате грозит повреждением почек

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Ревень, орехи, свекла и шпинат содержат щавелевую кислоту, которая может быть опасна для здоровья. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова.

Ранее врачи Подмосковной больницы спасли женщину, которая впала в кому после самолечения ревенем. Оказалось, что пациентка выпила 3 литра компота из растения и съела два крупных сырых листа.

По словам Разареновой, главной ошибкой пострадавшей стало именно употребление листьев. В них содержится много щавелевой кислоты, которая токсична для человека и может негативно повлиять на состояние здоровья. Поэтому листья ревеня не рекомендуется употреблять в пищу.





Александра Разаренова врач-диетолог, нутрициолог, терапевт В противном случае есть риск получить острое повреждение почек, уже были зарегистрированы соответствующие клинические случаи. Все это объясняется тем, что щавелевая кислота способна связывать кальций и приводить к формированию оксалатных кристаллов в почечной ткани, которые мешают работе выделительной системы.

Большая нагрузка оксалатами опасна развитием гипокальциемии (состоянием, при котором уровень кальция в крови ниже нормы), а также метаболическим ацидозом, когда в организме увеличивается содержание нелетучих кислот. В тяжелых случаях происходит острая почечная недостаточность, представляющая угрозу для жизни, подчеркнула врач.

"Что касается самих черешков, то в них щавелевая кислота тоже присутствует, но в умеренных количествах. Причем она есть и в других привычных продуктах. Например, в свекле и ее ботве, щавеле, шпинате, мангольде, орехах, бобовых, а также в какао и чае. Однако при умеренном добавлении в рацион никакой опасности для здоровья не возникает. Риски появляются только при употреблении в очень больших количествах, когда едят килограммами", – добавила Разаренова.

Также вероятность навредить здоровью возрастает, если у человека уже есть какие-то нарушения: например, подагра, склонность к образованию оксалатных камней, заболевания почек, пояснила диетолог.





Александра Разаренова врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Опаснее компота с ревенем может быть напиток, сваренный с добавлением раздробленных косточек персика, вишни, сливы и особенно абрикоса. Все потому, что содержащиеся в их ядрах вещества могут блокировать способность клеток использовать кислород.

При отравлении возникают головная боль, головокружение, тошнота, слабость, а также снижается давление и нарушается дыхание. Сильная передозировка веществом может приводить к судорогам, нарушению сердечного ритма, ощущению кома в горле и даже летальному исходу, предупредила Разаренова.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина посоветовала гипертоникам быть осторожнее с очень сладкими фруктами, такими как виноград, бананы, манго. Они могут повысить уровень глюкозы в крови, которая разрушает стенки сосудов и усугубляет течение гипертонической болезни.