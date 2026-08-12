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12 августа, 16:13

Транспорт

Между Москвой и Казанью запустят дополнительные двухэтажные поезда

Фото: РИА Новости/Макс Ветров

Компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) запустит дополнительные двухэтажные поезда между Москвой и Казанью. Они будут курсировать с 14 августа по 29 сентября, сообщила пресс-служба перевозчика.

Уточняется, что поезд №166/165 будет перевозить пассажиров в отдельные даты, примерно через день. Из Москвы он будет отправляться в 01:21 и приезжать в Казань в 15:30. Обратно поезд поедет в 00:10 и прибудет в Москву в 16:00.

В 11-вагонный состав включены купе и СВ. При этом в вагоне-купе предусмотрен класс обслуживания 2К, в СВ – 1Ф. Поезд будет проезжать такие города, как Арзамас, Муром и Канаш.

В пресс-службе ГСЭ отметили, что такие составы удобны тем, кто поздно заканчивает работу в Москве и хочет отправиться в путь ночью, не тратя следующий день на дорогу. Кроме того, дополнительные поезда позволят путешествовать между городами большему числу людей в период высокого спроса.

Ранее современный поезд "Иволга" успешно совершил тестовую поездку без пассажиров из Москвы в Тулу. На этом маршруте эксперты оценили, в частности, реальные интервалы движения между остановками, функционирование тяговых энергосистем, а также общую готовность железнодорожного полотна к эксплуатации этих поездов. За время поездки в Тулу и обратно "Иволга" прошла более 300 километров.

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