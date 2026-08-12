Пострадавшую в ДТП PR-директора "Москвички" перевели из реанимации в отделение

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

PR-директора журнала "Москвичка" Екатерину Чаковскую, которую ранее сбил грузовик в центре Москвы, перевели из реанимации в отделение для дальнейшего восстановления. Об этом сказано в телеграм-канале девушки.

Сейчас Чаковская находится в стабильном состоянии. Однако пока она не может отвечать на сообщения и пользоваться смартфоном. Девушка через своих представителей поблагодарила людей за поддержку, которая ей очень помогает.

"Она попросила пока что не приходить никого к ней в отделение, потому что у нее очень мало сил и она сначала хочет восстановиться и побыть с семьей", – говорится в телеграм-канале пострадавшей.

Авария произошла утром 11 августа на Ходынской улице. Чаковская переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого ее сбил грузовик.

Водитель скрылся с места происшествия, но спустя время его задержали. Им оказался житель Подмосковья 1987 года рождения. На данный момент ему предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сопряженное с оставлением места аварии. Водитель свою вину не признал.

В свою очередь, Чаковская после ДТП была доставлена в реанимацию с серьезными травмами. В Боткинской больнице состояние девушки оценили как средней степени тяжести. У нее выявили множественные переломы и ушибы внутренних органов. Сейчас жизни пострадавшей ничего не угрожает, момент аварии она не помнит.

