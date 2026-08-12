Актер из сериала "Война и мир" Джек Лауден может сыграть роль агента 007

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Актер Джек Лауден может сыграть роль Джеймса Бонда в новом фильме про агента 007. Об этом заявил британский телеведущий Ричард Осман в своем подкасте Rest Is Entertainment.

"На днях мне совершенно точно сказали, кто будет новым Бондом... Мне назвали имя Джек Лауден", – сказал телеведущий.

Лауден известен благодаря роли Николая Ростова в мини-сериале "Война и мир", а также по главной роли в картине "Дюнкерк".

Осман отметил, что Лауден еще не получил приглашение от создателей фильма, но его кандидатуру рассматривают всерьез. До этого роль Бонда играл актер Дэниел Крейг, он покинул франшизу в 2021 году.

Ранее американский режиссер Стивен Спилберг рассказал, что несколько раз просил разрешения снять фильм про агента 007. Он признался, что это желание у него появилось после просмотра кинокартины "Доктор Ноу" – первой части бондианы.

При этом Спилберг отметил, что если к нему придут с предложением снять фильм про шпиона сейчас, то он откажется со словами, что у создателей франшизы "нет столько денег".