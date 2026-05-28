28 мая, 12:28

Культура

В новых книгах о Джеймсе Бонде запретили автомобили Aston Martin

Фото: Getty Images/Martyn Lucy

В новых книгах об агенте 007 – Джеймсе Бонде запретили упоминания автомобилей Aston Martin. Об этом пишет The Times cо ссылкой на писателей, которым наследники английского писателя Яна Флеминга из фонда Ian Fleming Publications поручили создание новых книг бондианы.

Отмечается, что решение о запрете было принято, чтобы "не расстраивать" владельца франшизы компанию Amazon.

Бонд в исполнении разных актеров управлял Aston Martin в таких лентах, как "Голдфингер", "Искры из глаз" и "Казино Рояль". Однако в книгах он использует Bentley.

По словам британского писателя, автора детективных романов о главе отдела Кью (Q) Васима Хана, наследники попросили его использовать другой автомобиль, чтобы "не наступать на чувства" кинематографистов.

"Не могу включить в эту серию ничего, что есть только в фильмах и отсутствует в книгах", – пояснил он.

С аналогичной просьбой обратились и к шотландской писательнице Ким Шервуд.

В апреле 2025 года стало известно, что Amazon MGM Studios запустила работу над новым фильмом про Бонда. Руководитель отдела по вопросам кино, стриминга и постановок Кортни Валенти подчеркивал, что они стремятся отдать дань уважения культовому персонажу, одновременно открыв зрителям по всему миру новую завораживающую главу.

Позже стало известно, что фильм снимет режиссер и сценарист Дени Вильнев. Сам он назвал себя "ярким поклонником Бонда".

