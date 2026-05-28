Более 20 площадок освободили в Москве для программы реновации

В Москве освободили 24 площадки площадью более 430 тысяч квадратных метров для строительства домов по программе реновации с начала года. Они появятся на месте расселенных зданий старого жилого фонда, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Это позволит обеспечить квартирами около 15 тысяч москвичей. Площадки расположены в семи округах столицы: на востоке их восемь, пять – на северо-востоке, по три – на юге и западе", – отметил он.

Специалисты демонтируют расселенные дома, а на их месте сделают площадки для новостроек. Участники программы переедут в новые квартиры в том же районе, где располагалось их старое жилье.

Как подчеркнул руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, площадки расположены в 21 районе. На шести из них уже приступили к строительству домов. Он пояснил, что одним из основных принципов программы является волновое переселение москвичей.

После расселения дома специалисты разбирают его поэтапно, а строительный мусор направляют на переработку. Дома по программе реновации возводят с учетом технологий сниженного потребления ресурсов.

Ранее жилой дом по программе реновации возвели на Судостроительной улице на юге Москвы. Здание общей площадью порядка 25 тысяч квадратных метров расположено по адресу Судостроительная улица, дом 5. Новостройка включает в себя два корпуса, в которых находится 240 квартир общей площадью свыше 14 тысяч "квадратов".

