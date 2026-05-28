Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 16:59

Шоу-бизнес

Продюсер Дворцов заступился за Савичеву, которую раскритиковали из-за нового образа

Фото: legion-media.com/ТАСС/Евгений Мессман

Сменившая сценический образ Юлия Савичева никогда не выступала нетрезвой, в отличие от Глюкозы (настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова). Сравнивать двух певиц совершенно некорректно, заявил продюсер Сергей Дворцов в разговоре с "Газетой.ру".

Ранее Савичева радикально изменила имидж, из-за чего пользователи в соцсетях негативно высказались о ее последнем выступлении – певица вела себя на сцене как "рок-бунтарка". В Сети Савичеву заподозрили в том, что она вышла на сцену в нетрезвом виде, и добавили, что ее "укусила Глюкоза".

При этом Савичева признавалась, что до 2017 года подстраивалась под мнение окружающих и делала то, что ей говорили продюсеры. Теперь она "перестала бояться" и стала "выбирать себя".

Дворцов рассказал, что видел новый образ и выступление артистки, и поддержал ее. Он подчеркнул, что артистам свойственно менять образ и репертуар, а также назвал это "апгрейдом" для заказчика и самого артиста.

"Нет, ее Глюкоза не укусила и не заразила. Давайте не сравнивать. Юлия никогда не выходила под запрещенными веществами или алкоголем на сцену, а Глюкоза, к большому сожалению, выходила не раз", – указал продюсер.

По словам Дворцова, эксперимент со сменой имиджа положительно сказался на карьере Савичевой и не повлиял ни на заработок, ни на количество корпоративов. Он добавил, что сейчас она "усердно работает" и скоро поклонники услышат от нее новые песни.

В октябре 2024 года Глюкозу задержали в Шереметьево и выписали штраф в 5 тысяч рублей из-за того, что она находилась в состоянии наркотического опьянения. Она отказалась от медосвидетельствования, а позже заявляла, что скандал с наркотиками связан с преследованиями "одного влиятельного человека".

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика