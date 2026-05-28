Продюсер Дворцов заступился за Савичеву, которую раскритиковали из-за нового образа

Сменившая сценический образ Юлия Савичева никогда не выступала нетрезвой, в отличие от Глюкозы (настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова). Сравнивать двух певиц совершенно некорректно, заявил продюсер Сергей Дворцов в разговоре с "Газетой.ру".

Ранее Савичева радикально изменила имидж, из-за чего пользователи в соцсетях негативно высказались о ее последнем выступлении – певица вела себя на сцене как "рок-бунтарка". В Сети Савичеву заподозрили в том, что она вышла на сцену в нетрезвом виде, и добавили, что ее "укусила Глюкоза".

При этом Савичева признавалась, что до 2017 года подстраивалась под мнение окружающих и делала то, что ей говорили продюсеры. Теперь она "перестала бояться" и стала "выбирать себя".

Дворцов рассказал, что видел новый образ и выступление артистки, и поддержал ее. Он подчеркнул, что артистам свойственно менять образ и репертуар, а также назвал это "апгрейдом" для заказчика и самого артиста.

"Нет, ее Глюкоза не укусила и не заразила. Давайте не сравнивать. Юлия никогда не выходила под запрещенными веществами или алкоголем на сцену, а Глюкоза, к большому сожалению, выходила не раз", – указал продюсер.

По словам Дворцова, эксперимент со сменой имиджа положительно сказался на карьере Савичевой и не повлиял ни на заработок, ни на количество корпоративов. Он добавил, что сейчас она "усердно работает" и скоро поклонники услышат от нее новые песни.

В октябре 2024 года Глюкозу задержали в Шереметьево и выписали штраф в 5 тысяч рублей из-за того, что она находилась в состоянии наркотического опьянения. Она отказалась от медосвидетельствования, а позже заявляла, что скандал с наркотиками связан с преследованиями "одного влиятельного человека".

