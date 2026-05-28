28 мая, 17:22

Число зарегистрированных дистанционных мошенничеств снизилось на четверть в России

Число зарегистрированных случаев дистанционного мошенничества с начала года снизилось на четверть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника второго отдела управления ведомственного и процессуального контроля следственного департамента МВД РФ Юлию Меньщикову.

По ее словам, за четыре первых месяца текущего года в России не только снизилось число регистраций дистанционных мошенничеств, но и зафиксировано снижение суммы материального ущерба, нанесенного аферистами.

До этого в МВД предупреждали о распространении "бесплатного VPN", который заражает гаджеты вирусами. Мошенники маскируют троян и загрузчик вредоносного программного обеспечения под VPN-сервисы, чтобы получить доступ к банковским приложениям пользователей.

В министерстве также заявляли о мошенниках, создающих фейковые сайты садовых магазинов. Злоумышленники полностью копируют оформление, список товаров и логотипы популярных магазинов. При этом они заманивают своих жертв низкими ценами.

