28 мая, 21:44

Транспорт

Россиянам до 14 лет вновь доступны ж/д билеты в Абхазию по свидетельству о рождении

Фото: 123RF.com/kravik93

Россияне вновь могут оформить билеты для детей до 14 лет на поезда до Абхазии по свидетельству о рождении. Это следует из сообщения на сайте РЖД.

С 20 января въезд в Россию и выезд за границу детей до 14 лет стал возможен только по загранпаспорту. При этом детям старше 14 лет и взрослым гражданам разрешено въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему российскому паспорту.

После этого Российский союз туриндустрии (РСТ) призвал сохранить прежний порядок въезда детей в Абхазию и Белоруссию. Там пояснили, что некоторые туристы с детьми, которые запланировали путешествия, могут просто не успеть оформить новые документы.

Тогда по решению Владимира Путина пограничная служба ФСБ вновь начала пускать детей из России в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Такой порядок будет действовать до конца 2027 года.

транспорттуризм

