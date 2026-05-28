28 мая, 21:10

Общество

В МГЮА назвали плановым переселение студентов из общежития на Волоколамском шоссе

Московский государственный юридический университет (МГЮУ; МГЮА) имени Кутафина организовал переселение обучающихся из общежития на Волоколамском шоссе из-за капремонта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу вуза.

Ранее СМИ заявляли, что студенты МГЮА пожаловались на якобы незаконное выселение из общежития и на то, что администрация до последнего момента не сообщала дату капремонта. Учащиеся указывали, что уже в конце мая от них потребовали освободить здание за две недели. Затем расселение перенесли, но студентов якобы вынуждали съехать, создавая невыносимые условия.

В вузе отметили, что процесс переселения организован в плановом порядке, а информация об этом была доведена до обучающихся заблаговременно. Первая волна переселения закончилась в марте 2026 года, тогда в новые общежития переехали 120 человек. В период с 20 мая по 10 июня проводится вторая волна, в рамках которой планируют переселить еще 178 человек.

Обучающихся переселят из общежития по адресу Волоколамское шоссе, дом 88, корпус 6, в здания по адресам 2-й Донской проезд, дом 7; набережная Шитова, дом 72, корпус 2; улица Яблочкова, дом 5, строение 3. Подчеркивается, что процесс переселения адаптирован под учебные планы студентов, чтобы не допустить наслоения с графиком проведения итоговой и промежуточной аттестаций.

"Со стороны университета обучающимся, переселяемым в другие общежития, оказываются содействие и помощь в организации транспортировки личных вещей. После окончания ремонтных работ и ввода здания в эксплуатацию переселенные обучающиеся смогут вернуться в обновленный корпус", – отметили в МГЮА.

Ранее столичные власти согласовали проекты капитального ремонта пяти исторических зданий в районе Арбат. Специалисты приведут в порядок фасады, кровли, подъезды и подвальные помещения, а также модернизируют внутридомовые инженерные системы.

Речь идет о домах по адресам Новинский бульвар, дом 16, строение 2; дом 18, корпус 2; улица Арбат, дом 23 и дом 51, строение 3; Гоголевский бульвар, дом 23.

